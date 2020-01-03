Ковальчук стал хоккеистом канадского «Монреаля»

Российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».

Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

Двустороннее соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона.

Отмечается, что игрок сможет также выступать за фарм-клуб «Канадиенс» в АХЛ. Тем не менее при игре за команду в НХЛ его зарплата составит $700 тыс., а в АХЛ он будет зарабатывать только $70 тыс.

В декабре россиянин расторг контракт по обоюдному согласию с «Лос-Анджелес Кингз». В текущем сезоне Ковальчук провёл 16 матчей за калифорнийский коллектив, в которых набрал 9 очков (3 + 6).

Ранее сообщалось, что Ковальчук может продолжить карьеру в «Вашингтоне».