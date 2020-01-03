Ковальчук стал хоккеистом канадского «Монреаля»

Короткая ссылка
Российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».
Ковальчук стал хоккеистом канадского «Монреаля»
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

Двустороннее соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона.

Отмечается, что игрок сможет также выступать за фарм-клуб «Канадиенс» в АХЛ. Тем не менее при игре за команду в НХЛ его зарплата составит $700 тыс., а в АХЛ он будет зарабатывать только $70 тыс.

В декабре россиянин расторг контракт по обоюдному согласию с «Лос-Анджелес Кингз». В текущем сезоне Ковальчук провёл 16 матчей за калифорнийский коллектив, в которых набрал 9 очков (3 + 6). 

Ранее сообщалось, что Ковальчук может продолжить карьеру в «Вашингтоне».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить