Победный гол Гусева, результативная передача Панарина и достижение Ковальчука: как россияне провели игровой день в НХЛ

Форвард Никита Гусев забросил восьмую шайбу в сезоне и помог «Нью-Джерси» обыграть «Вашингтон», а нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 62-е очко в сезоне и продолжает борьбу за «Арт Росс Трофи». Илья Ковальчук записал на свой счёт первый гол в составе «Монреаля» и догнал Павла Буре в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ, а голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский в 20-й раз в карьере оставил ворота в неприкосновенности. Об успехах россиян в заокеанской лиге — в материале RT.

Шайба Гусева

Одним из главных героев дня в НХЛ среди российских хоккеистов стал нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев. Бывший игрок СКА продолжает осваиваться в заокеанской лиге и пытается приносить пользу команде, хоть это получается не на регулярной основе. На этот раз он помог «Дэвилз» обыграть грозный «Вашингтон», став автором победной шайбы.

На бумаге «Кэпиталз» считались явным фаворитом в противостоянии с «Нью-Джерси». Подопечные Тодда Рирдена обосновались в топе Восточной конференции и обозначили претензии на завоевание Президентского кубка. Их соперники, наоборот, имели в своём активе лишь 39 очков и входили в четвёрку худших команд лиги. Меньше баллов было лишь у главного аутсайдера сезона — «Детройта». Не помогал им и тот факт, что встреча проходила на «Кэпитал Уан Арене» в столице США.

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Тем не менее, «Девилз» преподнесли сенсацию и одержали крупную победу над «Кэпиталз», отправив в их ворота пять шайб. «Столичные» смогли ответить лишь одним точным броском в исполнении Якуба Враны, а их лидеры выглядели не лучшим образом. Александр Овечкин завершил матч с показателем полезности «-2», а при Евгении Кузнецове команда пропустила на один гол больше.

Гусев провёл на льду 14 минут 20 секунд, которых оказалось достаточно для точного броска по воротам Брэйдена Холтби, отыгравшего этот матч не лучшим образом. Гол пришёлся на начало второго периода и стал результатом затяжной позиционной атаки, активное участие в организации которой приняли Симмондс и Батчер. Уэйн отдал передачу Уиллу, и тот мощным кистевым броском проверил бдительность голкипера. Канадец сыграл не очень уверенно, а россиянин в касание переправил шайбу в сетку.

Гусев забросил восьмую шайбу в сезоне и стал третьим лучшим снайпером и бомбардиром «Девилз» в сезоне. Лидирует американец Кайл Палмьери с 16 голами и 15 передачами, а россиянин отстаёт всего на пять результативных действий. Учитывая неизбежные сложности с адаптацией и не самое доверительное отношение со стороны бывшего наставника Джона Хайнса, на данный момент его выступление можно считать довольно успешным.

Ассистентский дубль Барбашёва и передача Панарина

Если в Вашингтоне на лёд вышли четверо российских хоккеистов, то в Сент-Луисе — на одного меньше. Тем не менее, они смогли компенсировать разницу в количестве более успешными действиями и все набрали очки. Артемий Панарин и Андрей Бучневич приняли участие в обеих успешных атаках «Рейнджерс», а Иван Барбашёв отдал две голевые передачи и помог действующему обладателю Кубка Стэнли одержать третью победу подряд — 5:2.

Счёт был открыт уже на 94-й секунде. Панарин выиграл борьбу за шайбу и помог довести её до Филипа Хитила. Чешский нападающий совершил впечатляющий сольный проход и легко переиграл Джордана Биннингтона. «Сент-Луис» ответил тремя голами подряд, а в первом из них в роли ассистента выступил Барбашёв. Он вывел на рандеву с Хенриком Лундквистом Роберта Бортуццо, который не оставил шансов шведскому ветерану.

В середине второго периода нью-йоркский коллектив сократил разницу в счёте, а Бучневич принял участие в комбинации. Завершили же её всё тот же Хитил и Бретт Хауден. Чех поймал на противоходе двух защитников «Блюз», а канадец застал врасплох вратаря. Ответ последовал спустя полторы минуты, когда Барбашёв и Зак Сэнфорд издевательски расправились с Лундквитстом и Тони Деанджело.

После этого матча в активе Барбашёва стало 19 (6+13) очков, что позволило ему подняться на восьмое место в рейтинге лучших бомбардиром «Сент-Луиса». Такими темпами Иван вполне может превзойти собственный рекорд по очкам за сезон в НХЛ. На данный момент он составляет 26 (14+12) баллов за результативность.

Что касается Бучневича и Панарина, то у них дела обстоят значительно лучше. Павел набрал 25 (7+18) очков и расположился на шестом месте в команде по этому показателю, а Артемий с 62 (24+38) баллами продолжил борьбу за «Арт Росс Трофи». На данный момент гонку возглавляет форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 25 голами и 46 пасами.

Первая шайба Ковальчука

Для «Монреаля» отчётный игровой день стал одним из самых удачных за последнее время. Во-первых, «Канадиенс» взяли верх над «Оттавой» в овертайме (2:1) и прервали затянувшуюся безвыигрышную серию из восьми матчей. Во-вторых, автором победного броска стал новобранец команды Илья Ковальчук, впервые отметившийся голом в свитере старейшего и самого титулованного клуба НХЛ.

Основное время встречи завершилось с равным счётом и для определения победителя потребовались дополнительная пятиминутка в формате 3х3. Примечательно, что уже на старте Ковальчук имел отличный шанс отличиться. Защитники «Оттавы» прозевали рывок российского форварда, но тот не смог реализовать импровизированный буллит. Некоторое время спустя Илья вновь оказался на льду, беспрепятственно прошёл к воротам Маркуса Хёгберга и точным кистевым броском отправил шайбу в сетку.

Таким образом, Ковальчук не только принёс «Хабс» первую победу с 24 декабря, но и забросил 16-ю шайбу в овертайме. По этому показателю он вышел на третье место в истории НХЛ, сравнявшись с Даниэлем Седином и Патриком Элиашем. Больше лишь у Яромира Ягра (19) и Александра Овечкина (23).

Кроме того, Ковальчук догнал легендарного Павла Буре в рейтинге лучших снайперов среди россиян в заокеанской лиге. Они по 437 раз зажигали красный свет за воротами соперника. Чаще отличались лишь Александр Могильный (473), Сергей Фёдоров (483) и Александр Овечкин (684).

После матча наставник «Монреаля» Клод Жюльен высоко оценил действия Ковальчука. По его словам, россиянин много помогал партнёрам и был очень дисциплинирован.

«Ковальчук действует крайне профессионально. Сегодня он сделал несколько классных передач, которые привели к голевым моментам. Он уважительно относится к продолжительности своих смен, нашей системе игры. Поэтому партнёры смотрят на него и следуют его примеру. Его очень легко полюбить», — цитирует Жюльена пресс-служба НХЛ.

Сам россиянин признался, что был очень рад забросить первую шайбу в составе «Монреаля», но добавил, что главное — итоговый командный результат.

«Конечно, очень приятно забить первый гол, особенно так. Но намного важнее победа, потому что мы прервали эту серию из восьми поражений», — заявил Ковальчук.

Шат-аут Василевского

Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский стал одним из главных героев противостояния с «Филадельфией». Матч завершился с непривычным для хоккея счётом 1:0, а автором единственного гола стал Патрик Марун. Россиянин отразил все 23 броска по своим воротам и в 20-й раз в карьере оставил их в неприкосновенности.

«Уже говорил ранее, что шат-аут — заслуга всей команды. Сегодня нам оказалось достаточно одной заброшенной шайбы, потому что мы хорошо играли в защите. Но нам нужно работать дальше, потому что всё может измениться очень быстро», — признался Василевский.

Его соотечественники Варламов и Худобин также выступили довольно уверенно, но не смогли помочь своим коллективам добиться успеха. Так, 30 сейвов Семёна не спасли «Айлендерс» от проигрыша «Бостону» (2:3 ОТ), а 24 отражённых броска Антона не помешали «Сан-Хосе» обыграть «Даллас» (2:1). Примечательно, что для «Старз» это поражение стало первым в последних семи встречах.