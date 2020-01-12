Ковальчук поднялся на третье место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб в овертайме

Короткая ссылка
Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук вошёл в тройку лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству заброшенных шайб в овертаймах.
Ковальчук поднялся на третье место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб в овертайме
  • AFP
  • © Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

В матче с «Оттава Сенаторз» (2:1 ОТ) Ковальчук забросил победную шайбу в овертайме, она стала для него 16-й в карьере.

По этому показателю российский форвард сравнялся с Патриком Элиашем и Даниэлем Седином. Впереди лишь Яромир Ягр (19 шайб) и соотечественник Ковальчука — Александр Овечкин (23 шайбы).

Ранее сообщалось, что шайба Ковальчука в овертайме помогла «Монреалю» обыграть «Оттаву» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить