Ковальчук поднялся на третье место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб в овертайме
- AFP
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В матче с «Оттава Сенаторз» (2:1 ОТ) Ковальчук забросил победную шайбу в овертайме, она стала для него 16-й в карьере.
По этому показателю российский форвард сравнялся с Патриком Элиашем и Даниэлем Седином. Впереди лишь Яромир Ягр (19 шайб) и соотечественник Ковальчука — Александр Овечкин (23 шайбы).
Ранее сообщалось, что шайба Ковальчука в овертайме помогла «Монреалю» обыграть «Оттаву» в НХЛ.