Ковальчук поднялся на третье место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб в овертайме

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук вошёл в тройку лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству заброшенных шайб в овертаймах.

В матче с «Оттава Сенаторз» (2:1 ОТ) Ковальчук забросил победную шайбу в овертайме, она стала для него 16-й в карьере.

По этому показателю российский форвард сравнялся с Патриком Элиашем и Даниэлем Седином. Впереди лишь Яромир Ягр (19 шайб) и соотечественник Ковальчука — Александр Овечкин (23 шайбы).

Ранее сообщалось, что шайба Ковальчука в овертайме помогла «Монреалю» обыграть «Оттаву» в НХЛ.