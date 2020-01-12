Шайба Ковальчука в овертайме помогла «Монреалю» обыграть «Оттаву» в НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» в овертайме одержал победу над «Оттава Сенаторз».
Шайба Ковальчука в овертайме помогла «Монреалю» обыграть «Оттаву» в НХЛ
  • Reuters
  • © Marc DesRosiers-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая в «Канадиен Тайр-центре» в Оттаве, завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

Единственная шайба хозяев на счету Дрейка Батерсона. У гостей отличились Ник Судзуки и Илья Ковальчук, на счету которого победная шайба в овертайме. Это первый результативный бросок россиянина за «Монреаль».

Российские форварды «Оттавы» Артём Анисимов и Владислав Наместников не сумели отметиться результативными действиями. На счету Ильи Ковальчука одна заброшенная шайба.

Ранее сообщалось, как Малкин вернул статус главной звезды «Питтсбурга».

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