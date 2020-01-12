Шайба Ковальчука в овертайме помогла «Монреалю» обыграть «Оттаву» в НХЛ
- Reuters
- © Marc DesRosiers-USA TODAY Sports
Встреча, проходившая в «Канадиен Тайр-центре» в Оттаве, завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.
Единственная шайба хозяев на счету Дрейка Батерсона. У гостей отличились Ник Судзуки и Илья Ковальчук, на счету которого победная шайба в овертайме. Это первый результативный бросок россиянина за «Монреаль».
Российские форварды «Оттавы» Артём Анисимов и Владислав Наместников не сумели отметиться результативными действиями. На счету Ильи Ковальчука одна заброшенная шайба.
Ранее сообщалось, как Малкин вернул статус главной звезды «Питтсбурга».