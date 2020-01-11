20 очков в 14 матчах и историческое достижение: как Малкин вернул статус главной звезды «Питтсбурга»

Евгений Малкин отметился голом и результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо». Он признан главной звездой матча. Российский форвард записал на свой счёт 20 очков в последних 14 встречах и вышел на третье место в истории «Питтсбурга» по количеству ассистов. Как Малкин в отсутствие травмированных Сидни Кросби и Джейка Генцела ведёт команду к Президентскому кубку — в материале RT.

Евгений Малкин порадовал своих персональных поклонников очередным выдающимся выступлением и заслуженно стал главной звездой матча с «Колорадо». Российский форвард «Питтсбурга» записал на свой счёт гол и результативную передачу, которые помогли ему коллективу одержать очередную победу в регулярном чемпионате НХЛ.

Сначала Малкин организовал атаку на ворота Павла Францоуза, которую в гол воплотил Брайан Раст, а затем отличился сам. Евгений оказался в зоне соперника, получил передачу от Доминика Кахуна и отправил шайбу точно в угол. Основное время завершилось со счётом 3:3, а в овертайме Джаред Макканн помог коллективу из Пенсильвании взять верх. Подопечные Майка Салливана вышли на третье место в турнирной таблице Восточной конференции и сократили отставание от лидирующего «Вашингтона» до шести очков.

Хотя ещё в середине ноября подобные расклады казались практически нереальными. Капитан команды Сидни Кросби был вынужден лечь на операцию, вследствие чего бремя лидерства упало исключительно на Малкина. С учётом не самого удачного прошлого сезона многие сомневались, сможет ли Евгений хотя бы помогать «Питтсбург» держаться в зоне плей-офф, но коллектив и не думал сбавлять обороты. Он быстро перестроился, после чего принялся штамповать одну победную серию за другой. Причём главным действующим лицом неизменно оставался российский нападающий.

Об этом говорил и наставник Майк Салливан. После крупной победы над «Оттавой» со счётом 5:2 специалист выразил уважение своему лидеру.

«Мне нравится устойчивость «Питтсбурга», мы стали одной командой. Мне не хватит слов, чтобы достаточно сказать об игроках. Малкин — настоящий жеребец. Он тащит нас за собой каждый вечер», — цитирует тренера Pens Inside Scoop.

Пик формы Малкина пришёлся на последний месяц. В 14 матчах он набрал 20 (7 + 13) очков и стал лучшим бомбардиром «Питтсбурга» за этот период. Столько же в копилке Брайана Раста, но это обусловлено тем, что американец играет с Евгением в одном звене. Безусловно, он хорош как в «подносе снарядов», так и в завершении, но главным организатором атак выступает именно россиянин. Примечательно, что в тройку также входил лучший бомбардир клуба Джейк Генцел, но в конце декабря он получил тяжёлое повреждение и выбыл на срок от четырёх до шести месяцев.

На фоне эпидемии травм и постоянно меняющихся партнёров по звену, результаты Малкина являются более чем впечатляющими. Несмотря на все вышеназванные факторы, он продолжил стабильно набирать очки и уже достиг отметки в 42 балла. В 31 матче он записал на свой счёт 13 заброшенных шайб и 29 передач, что можно назвать отличным показателем. Особенно учитывая проблемы со здоровьем, из-за которых он был вынужден пропустить около месяца.

Для сравнения, в сезоне-2018/19 он отметился 72 очками в 68 матчах и занял лишь 46-е место в рейтинге бомбардиров. С учётом статуса и мастерства Евгения, подобный результат был оценён как неудовлетворительный, а неудачное выступление на чемпионате мира в Словакии лишь усугубило ситуацию. Многие сделали вывод, что пик карьеры Малкина остался позади и поспешили списать его со счетов.

Безусловно, ввиду длительного отсутствия Малкин пока не может на равных соперничать с лидерами бомбардирской гонки и занимает лишь 26-е место. Но по количеству очков за игру (1,35) он не только превосходит свои прошлогодние показатели (1,06), но также занимает седьмое место в лиге. Выше только Брэд Маршан, Артемий Панарин, Давид Пастрняк, Натан Маккиннон, Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. Для сравнения, год назад он делил 24-е место в Джеком Айкелом.

Ещё одним важнейшим отличием от прошлого сезона является высокий показатель полезности. Если год назад Евгений имел в своём пассиве «-25» и был одним из семи худших игроков лиги, то сейчас входит в двадцатку лучших. В то время, как россиянин находился на льду, его команда забросила на 16 шайб больше, чем пропустила. Во главе списка стоят трое защитников — Дуги Хэмилтон, Райан Грэйвс (оба — «29») и Джейккоб Слэвин («26»). Среди нападающих пальму первенства удерживает Панарин с «21».

Высококлассная игра Малкина не только помогает его коллективу добиваться успеха и на равных соперничать с сильнейшими командами НХЛ, но и ему самому вписывать своё имя в историю. Так, передача на Раста во встрече с «Колорадо» стала для него 640-й в заокеанской карьере и помогла стать третьим лучшим ассистентом в составе «Пингвинз». Он сравнялся с Яромиром Ягром и уступает лишь всё тому же Кросби и Марио Лемьё.

Кроме того, по ходу сезона Малкин стал всего лишь седьмым российским хоккеистом, забросившим 400 шайб в Национальной хоккейной лиге, а также обошёл Александра Могильного и расположился на третьем месте в рейтинге лучших бомбардиров среди россиян. Стоит отметить, что ему потребовалось всего 883 встречи, чтобы достичь отметки в 1044 (404 + 640) очков, что является лучшим результатом среди соотечественников. По показателю балл за игру (1,18) он опережает даже Александра Овечкина (1,11).

Поэтому неудивительно, что в конце года Международная федерация хоккея (IIHF) включила Малкина в символическую сборную десятилетия. Компанию трёхкратному обладателю Кубка Стэнли составили голкипер Пекка Ринне, защитники Дрю Даути и Ши Уэбер, а также форварды Сидни Кросби и Вильям Нюландер.