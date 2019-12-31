Тренер «Питтсбурга»: Малкин — настоящий жеребец, он тащит нас за собой

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал игру российского форварда Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Оттава Сенаторз» (5:2).

«Мне нравится устойчивость «Питтсбурга», мы стали одной командой. Мне не хватит слов, чтобы достаточно сказать об игроках. Малкин — настоящий жеребец. Он тащит нас за собой каждый вечер», — цитирует Pens Inside Scoop.

В матче с «Оттавой» на счету Малкина дубль и голевая передача. Всего в 26 матчах регулярного чемпионата россиянин набрал 38 очков (11 + 27).

Ранее сообщалось, что три очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Оттаву» в матче НХЛ.