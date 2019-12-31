Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Оттаву» в матче НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз».

Встреча, проходившая на «Пи-Пи-Джей Арене» в Питтсбурге, завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе «Пингвинз» двумя заброшенными шайбами отметился Евгений Малкин, также отличились Доминик Симон, Патрик Хёрнквист и Джейк Гюнцель. У гостей два результативных броска на счету Ника Пола.

На счету российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина три очка (2 + 1) в матче.

Ранее сообщалось, что «Коламбус» по буллитам проиграл «Чикаго» в НХЛ, у Гаврикова ассист.