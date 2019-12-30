«Коламбус» по буллитам проиграл «Чикаго» в НХЛ, у Гаврикова ассист

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«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Коламбус» по буллитам проиграл «Чикаго» в НХЛ, у Гаврикова ассист
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В основное время за «Блю Джекетс» забили Райли Нэш и Пьер-Люк Дюбуа. Владислав Гавриков записал в свой актив голевую передачу. «Чикаго» ответил голами Дилана Сторума и Эрика Густафссона.

Овертайм не выявил сильнейшего, а в серии буллитов победу «Блэкхоукс» принёс бросок Патрика Кейна.

В других матчах игрового дня «Тампа-Бэй Лайтнинг» взял верх над «Детройт Ред Уингз» (2:1), «Бостон Брюинз» победил «Баффало Сэйбрз» (3:2). «Анахайм Дакс» в овертайме уступил «Филадельфия Флайерз» (1:2), а «Калгари Флэймз» проиграл «Ванкувер Кэнакс» (2:5).

Ранее сообщалось, что «Айлендерс» обыграл «Миннесоту» в НХЛ благодаря 25 сейвам Варламова.

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