Рекорд Панарина, дубль Кучерова за 157 секунд и 46 сейвов Шестёркина: как россияне стали звёздами игрового дня НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счёт 3 (1 + 2) очка в матче с «Нью-Джерси», превзойдя достижение легендарного Уэйна Гретцки, а голкипер нью-йоркского клуба Игорь Шестёркин отразил 46 бросков. Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров оформил дубль менее чем за три минуты, а вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский вышел в лидеры лиги по числу побед в сезоне. Как россияне провели игровой день в НХЛ — в материале RT.

Три очка Панарина и достижение Шестёркина

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду взял верх над «Нью-Джерси Девилз» (6:3), а одними из главных творцов успеха стали российские хоккеисты. Артемий Панарин порадовал болельщиков голом и двумя результативными передачами, а Игорь Шестёркин отразил 46 бросков. Подопечные Дэвида Куинна одержали вторую победу подряд и укрепились на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. От восьмого места, дающего право выступать в плей-офф, коллектив отделяют шесть очков.

В отчётном матче Панарин не стал откладывать дело в долгий ящик и уже на шестой минуте вписал своё имя в протокол. Он откликнулся на передачу Тони Деанджело и мощнейшим броском практически прошил сетку ворот оппонента. Затем российский форвард занялся любимым делом и дважды выступил в роли ассистента. Сначала он вернул должок Деанджело, а затем помог отличиться Йесперу Фасту.

Также по теме Дубль Овечкина, три очка Панарина и дебютная победа Шестёркина: как россияне провели игровой день в НХЛ Александр Овечкин забросил две шайбы в составе «Вашингтона» и поднялся на 11-е место в списке лучших снайперов НХЛ. Артемий Панарин с...

В нынешнем сезоне Панарин записал на свой счёт уже 61 (24 + 37) очко, что позволило ему не только укрепиться в статусе лучшего бомбардира «Рейнджерс», но и выйти на шестое место в лиге по этому показателю. Больше лишь у хоккеистов «Бостона» Брэда Маршана и Давида Пастрняка, нападающего «Колорадо» Натана Маккинона, а также у чудо-дуэта из «Эдмонтона» — Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида.

Примечательно, что Панарину потребовалось всего 43 матча, чтобы достичь такого результата. Это позволило Артемию войти в историю клуба и превзойти достижение легендарного Уэйна Гретцки. В бытность игроком «Рейнджерс» канадец за аналогичное число встреч достиг отметки в 59 (16 + 43) очков.

Что касается Шестёркина, то он вновь выступил удачно и стал шестым голкипером синерубашечников, выигравшим два первых матча в НХЛ. Кроме того, он вошёл в историю команды из Нью-Йорка по числу сейвов в одной встрече для вратаря-новичка. С 46 спасениями он расположился на третьей строчке вместе с Джоном Ванбисбруком. Больше лишь у Александра Георгиева (48) и Майка Рихтера (59).

При этом главным героем вечера стал Деанджело. Защитнику потребовалось всего два периода, чтобы оформить хет-трик и сделать две результативные передачи. Это позволило ему составить компанию Брайану Личу и стать вторым защитником «Рейнджерс», которому удалось отметиться пятью баллами в одном матче.

Дубль Кучерова и гол Сергачёва

Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров не только продолжил погоню за лидерами бомбардирской гонки, но и помог команде одержать девятую победу подряд в регулярном чемпионате. Ещё в середине декабря коллектив из Флориды находился вне зоны плей-офф, и многие эксперты задавались вопросом относительно его перспектив в нынешнем сезоне. Но великолепная успешная серия практически сняла все вопросы о состоятельности «Лайтнинг», а российский форвард подтвердил статус одного из лидеров клуба. За этот отрезок он набрал 12 (5 + 7) очков, больше лишь у Стивена Стэмкоса и Брейдена Пойнта (оба — 14).

В противостоянии с «Аризоной» (4:0) Кучеров отметился двумя заброшенными шайбами во втором периоде и снял все вопросы о победителе. К этому моменту на табло уже горели фамилии Алекса Киллорна и Михаила Сергачёва, а российский форвард установил окончательный результат. Для этого ему потребовалось всего 157 секунд. Сначала он эффектным броском из круга вбрасывания отправил шайбу точно в верхний угол, а затем успешно сыграл на добивании. С 49 (17 + 32) очками он расположился на 13-м месте в рейтинге бомбардиров.

Для Сергачёва заброшенная шайба стала седьмой в сезоне, что позволило ему продолжить борьбу за звание лучшего российского снайпера среди защитников. В послужном списке Ивана Проворова на два гола больше. Нельзя не отметить достижение Андрея Василевского. Голкипер отразил все 25 бросков по воротам и вышел в лидеры по числу побед в сезоне. Он помог своей команде взять верх в 21 встрече, чем также могут похвастаться лишь Фредерик Андерсен («Торонто») и Джордан Биннингтон («Сент-Луис»).

Шайба Дадонова и 30 сейвов Бобровского

Успешно выступили и российские легионеры «Флориды». Евгений Дадонов поучаствовал в разгроме «Ванкувера» (5:2) и стал автором победной шайбы в матче. В концовке первого периода они вместе с Александром Барковым убежали в контратаку и не оставили шансов Тэтчеру Демко. Для Дадонова этот гол стал 19-м в сезоне, что позволило ему выйти на третье место в списке российских снайперов лиги. Больше лишь у Панарина (24) и Александра Овечкина (26).

Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 30 бросков и лишь дважды позволил соперникам отправить шайбу в сетку. С 895 сейвами в сезоне он обошёл своего соотечественника Василевского и стал седьмым голкипером лиги по данному показателю. Лидирует страж ворот «Виннипега» Коннор Хеллебайк, в послужном списке которого значится 1043 спасения.

Успех Радулова и 900-й матч Ковальчука

Российские ветераны с разным успехом провели очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ. Если Александр Радулов принял непосредственное участие в разгроме «Анахайма» (3:0), то Илья Ковальчук не смог продлить результативную серию. В двух предыдущих встречах новоиспечённый форвард «Монреаля» трижды ассистировал партнёрам, но на этот раз покинул лёд с нулём в графе «набранные очки».

«Канадиенс» на своём льду проиграли «Ойлерз» (2:4) и потерпели девятое поражение подряд. К 23-й минуте хозяева вели со счётом 2:0, но затем упустили нить игры. Подопечные Клода Жюльена опустились на 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции и осложнили себе борьбу за выход в плей-офф. Ковальчук покинул лёд с показателем полезности «-1» и не смог успешно провести свой 900-й матч в НХЛ. В активе российского нападающего так и осталось 436 голов и 426 результативных передач.

Радулов стал автором одного из трёх голов в дуэли с «Анахаймом» и продолжил исправлять последствия неудачного старта сезона. За последний месяц он набрал 13 (5 + 8) баллов, что составляет почти половину от всех его очков (28). По этому показателю форвард «Далласа» занимает восьмое место среди россиян.