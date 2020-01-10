Шайба Радулова помогла «Далласу» одержать победу над «Анахаймом» в НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» обыграл «Анахайм Дакс».
Шайба Радулова помогла «Далласу» одержать победу над «Анахаймом» в НХЛ
  • AFP
  • © Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Встреча, проходившая на арене «Хонда-центр» в Анахайме, завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Результативными бросками в матче отметились Денис Гурьянов, Александр Радулов и Роопе Хинц.

«Даллас» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея 56 очков после 44 матчей.

Ранее сообщалось, что Панарин установил рекорд «Рейнджерс», превзойдя достижение Гретцки.

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