Шайба Радулова помогла «Далласу» одержать победу над «Анахаймом» в НХЛ
- AFP
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Встреча, проходившая на арене «Хонда-центр» в Анахайме, завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Результативными бросками в матче отметились Денис Гурьянов, Александр Радулов и Роопе Хинц.
«Даллас» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея 56 очков после 44 матчей.
Ранее сообщалось, что Панарин установил рекорд «Рейнджерс», превзойдя достижение Гретцки.