Панарин установил рекорд «Рейнджерс», превзойдя достижение Гретцки

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил рекорд клуба по количеству набранных очков за первые 43 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Благодаря трём набранным очкам в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3), на счету Панарина теперь 61 очко (24 + 37) в 43 матчах, что является клубным рекордом.

Предыдущий рекорд был установлен легендарным Уэйном Гретцки в сезоне-1996/1997. Тогда канадский форвард набрал 59 очков (16 + 43) за 43 матча.

Ранее сообщалось, что три очка Панарина и 46 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» победить «Нью-Джерси» в НХЛ.