Три очка Панарина и 46 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» победить «Нью-Джерси» в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча, проходившая на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе «Рейнджерс» забрасывали Тони Деанджело (трижды), Артемий Панарин, Крис Крайдер и Йеспер Фаст. У гостей дубль на счету Блэйка Коулмана, ещё одним результативным броском отметился Кевин Руни.

Российский форвард хозяев Артемий Панарин набрал три (1 + 2) очка. Его партнёр по команде Павел Бучневич отметился голевой передачей. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 46 бросков из 49.

Ранее сообщалось, что Шестёркин является самым перспективным игроком НХЛ по версии TSN.