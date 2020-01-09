Шестёркин является самым перспективным игроком НХЛ по версии TSN

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Канадский телеканал TSN опубликовал топ-50 самых перспективных хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые ещё не закрепились в основе своих клубов.
Шестёркин является самым перспективным игроком НХЛ по версии TSN
  • © Matti Matikainen/Newspix24
  • globallookpress.com

В топ-5 рейтинга вошли сразу четверо россиян. Список возглавил голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, дебютировавший в лиге 8 января в матче с «Колорадо Эвеланш». Вторым стал нападающий ярославского «Локомотива» Григорий Денисенко, задрафтованный «Флорида Пантерз» в 2018 году. Тройку замкнул канадский защитник Боуэн Байрэм, выбранный «Колорадо» на драфте-2019.

Четвёртое место эксперты отдали форварду московского ЦСКА Кириллу Капризову, права на которого в НХЛ принадлежат «Миннесота Уайлд». Пятое место у его одноклубника Александра Романова, задрафтованного «Монреаль Канадиенс».

В рейтинг также попали ещё шестеро россиян — Иван Просветов (12-е место), Илья Сорокин (13), Василий Подколзин (14), Александр Хованов (27), Виталий Кравцов (36) и Александр Алексеев (37).

Ранее сообщалось, что Худобин был признан второй звездой игрового дня в НХЛ.

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