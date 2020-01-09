Шестёркин является самым перспективным игроком НХЛ по версии TSN
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В топ-5 рейтинга вошли сразу четверо россиян. Список возглавил голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, дебютировавший в лиге 8 января в матче с «Колорадо Эвеланш». Вторым стал нападающий ярославского «Локомотива» Григорий Денисенко, задрафтованный «Флорида Пантерз» в 2018 году. Тройку замкнул канадский защитник Боуэн Байрэм, выбранный «Колорадо» на драфте-2019.
Четвёртое место эксперты отдали форварду московского ЦСКА Кириллу Капризову, права на которого в НХЛ принадлежат «Миннесота Уайлд». Пятое место у его одноклубника Александра Романова, задрафтованного «Монреаль Канадиенс».
В рейтинг также попали ещё шестеро россиян — Иван Просветов (12-е место), Илья Сорокин (13), Василий Подколзин (14), Александр Хованов (27), Виталий Кравцов (36) и Александр Алексеев (37).
Ранее сообщалось, что Худобин был признан второй звездой игрового дня в НХЛ.