Худобин признан второй звездой игрового дня в НХЛ

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Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин был признан второй звездой прошедшего игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Худобин признан второй звездой игрового дня в НХЛ
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Худобин отразил 30 из 31 броска по своим воротам в матче с «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой «Старз» со счётом 2:1.

Первой звездой игрового дня признали форварда «Торонто» Остона Мэттьюса, оформившего дубль в проигранном матче с «Виннипег Джетс» (3:4).

Третьей звездой дня был назван форвард «Филадельфия Флайерз» Кевин Хейз, забросивший победную шайбу в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2).

Ранее сообщалось, что в НХЛ выразили обеспокоенность отказами Овечкина от участия в Матче звёзд.

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