В НХЛ выразили обеспокоенность отказами Овечкина от участия в Матче звёзд

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что факт отсутствия форварда «Вашингтон Кэпиталз» на втором Матче звёзд подряд вызывает у него обеспокоенность.

«Конечно, мы обеспокоены. В прошлом году Овечкин пропустил Матч всех звёзд. Тогда я защищал его решение, ему необходим был отдых. Но делать это два года подряд... Надо обсудить сложившуюся ситуацию с профсоюзом игроков. Подобное не должно превратиться в тренд», — цитирует слова Дэйли ESPN.

Овечкин должен был стать капитаном команды Столичного дивизиона на Матче звёзд НХЛ, но предпочёл отказаться от участия в мероприятии, чтобы провести время на отдыхе с семьёй.

Ранее сообщалось, что Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ.