В НХЛ выразили обеспокоенность отказами Овечкина от участия в Матче звёзд

Короткая ссылка
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что факт отсутствия форварда «Вашингтон Кэпиталз» на втором Матче звёзд подряд вызывает у него обеспокоенность.
В НХЛ выразили обеспокоенность отказами Овечкина от участия в Матче звёзд
  • Reuters

«Конечно, мы обеспокоены. В прошлом году Овечкин пропустил Матч всех звёзд. Тогда я защищал его решение, ему необходим был отдых. Но делать это два года подряд... Надо обсудить сложившуюся ситуацию с профсоюзом игроков. Подобное не должно превратиться в тренд», — цитирует слова Дэйли ESPN.

Овечкин должен был стать капитаном команды Столичного дивизиона на Матче звёзд НХЛ, но предпочёл отказаться от участия в мероприятии, чтобы провести время на отдыхе с семьёй.

Ранее сообщалось, что Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить