Шайба Гусева помогла «Нью-Джерси» разгромить «Вашингтон» в НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде одержал крупную победу над «Вашингтон Кэпиталз».

Матч, проходивший на «Кэпитал Уан-арене» в Вашингтоне, завершился крупной победой гостей со счётом 5:1.

Единственную шайбу у хозяев забросил Якуб Врана. У «Нью-Джерси» результативными бросками отличились Нико Хишир (дважды), Никита Гусев, Блэйк Коулман и Майлз Вуд.

Форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник команды Дмитрий Орлов очков в матче не набрали. Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев отметился заброшенной шайбой.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» обыграл «Рейнджерс» в НХЛ, Барбашёв набрал два очка.