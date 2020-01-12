Шайба Гусева помогла «Нью-Джерси» разгромить «Вашингтон» в НХЛ

Короткая ссылка
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде одержал крупную победу над «Вашингтон Кэпиталз».
Шайба Гусева помогла «Нью-Джерси» разгромить «Вашингтон» в НХЛ
  • Reuters
  • © Brad Mills-USA TODAY Sports

Матч, проходивший на «Кэпитал Уан-арене» в Вашингтоне, завершился крупной победой гостей со счётом 5:1.

Единственную шайбу у хозяев забросил Якуб Врана. У «Нью-Джерси» результативными бросками отличились Нико Хишир (дважды), Никита Гусев, Блэйк Коулман и Майлз Вуд.

Форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник команды Дмитрий Орлов очков в матче не набрали. Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев отметился заброшенной шайбой.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» обыграл «Рейнджерс» в НХЛ, Барбашёв набрал два очка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить