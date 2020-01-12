Шайба Гусева помогла «Нью-Джерси» разгромить «Вашингтон» в НХЛ
- Reuters
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Матч, проходивший на «Кэпитал Уан-арене» в Вашингтоне, завершился крупной победой гостей со счётом 5:1.
Единственную шайбу у хозяев забросил Якуб Врана. У «Нью-Джерси» результативными бросками отличились Нико Хишир (дважды), Никита Гусев, Блэйк Коулман и Майлз Вуд.
Форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник команды Дмитрий Орлов очков в матче не набрали. Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев отметился заброшенной шайбой.
Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» обыграл «Рейнджерс» в НХЛ, Барбашёв набрал два очка.