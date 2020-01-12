«Сент-Луис» обыграл «Рейнджерс» в НХЛ, Барбашёв набрал два очка
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Матч, проходивший на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе, завершился победой хозяев со счётом 5:2.
В составе «Блюз» забрасывали Роберт Бортуццо, Винс Данн, Дэвид Перрон, Зак Сэнфорд и Джейден Шварц. У «Рейнджерс» отличились Филип Хитил и Бретт Хауден.
Российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв отметился ассистами. Нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич отдали по одной результативной передаче. Голкипер гостей Александр Георгиев не выходил на лёд, а Илья Шестёркин не попал в заявку.
Ранее сообщалось, что шайба Ковальчука в овертайме помогла «Монреалю» обыграть «Оттаву» в НХЛ.