Дубль и три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Айлендерс» в НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Дубль и три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Айлендерс» в НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая на арене «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев льда.

В составе «Рейнджерс» дубль и три голевые передачи в свой актив записал Артемий Панарин. Ещё по одной шайбе забросили Йеспер Фаст, Крис Крайдер, Адам Фокс и Джейкоб Труба. Павел Бучневич очков не набрал. Голкипер Александр Георгиев отразил 32 броска по своими воротам.

«Айлендерс» ответили голами Джордана Эбреле и Брока Нельсона. Семён Варламов записал в свой актив 29 сейвов.

Ранее сообщалось, что дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Каролиной» в матче НХЛ.

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