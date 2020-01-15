Дубль и чудо-пас Малкина, спасительный гол Кучерова, 41 сейв Василевского: российские хоккеисты отличились в матчах НХЛ

Евгений Малкин набрал три очка в матче «Питтсбурга» с «Миннесотой». Российский нападающий дважды забросил в большинстве и сделал удивительный голевой пас на партнёра. Никита Кучеров и Андрей Василевский спасли «Тампа-Бэй» от поражения во встрече с «Лос-Анджелесом»: форвард сравнял счёт в концовке третьего периода, а вратарь выиграл серию буллитов. Также в очередной игровой день НХЛ голами отметились Никита Задоров и Денис Гурьянов, а Никита Гусев продлил результативную серию до четырёх матчей.

Два гола и «слепой» пас Малкина

Для «Питтсбург Пингвинз» домашний матч с «Миннесота Уайлд» стал особенным. Один из лидеров команды Сидни Кросби вернулся в строй после операции по удалению грыжи, из-за которой он пропустил 28 матчей подряд. На посту главного бомбардира «Питтсбурга» канадца успешно заменял Евгения Малкин, набравший шесть очков в пяти последних играх. Вместе же они стали ещё более опасной для соперников силой.

Уже на восьмой минуте при первом розыгрыше большинства Кросби ворвался в чужую зону и отдал шайбу Малкину. Россиянин играючи объехал защитников и сделал пас направо Брайану Расту, а тот вернул шайбу партнёру уже на пустой пятачок. Этот гол вывел Малкина на 72-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, позволив оторваться от Анри Ришара.

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Полное взаимопонимание Малкин с Растом продемонстрировали и спустя полчаса, когда счёт уже был 2:0 в пользу хозяев. Российский нападающий отобрал шайбу на своей синей линии и взял курс на чужие ворота. Хотя перед ним оставалось единственное препятствие в лице голкипера «Миннесоты» Девана Дубника, он вдруг решил сделать пас за спину. Эта «слепая» передача сразу нашла адресата в лице Раста. Американец, недолго думая, сильным броском закончил атаку.

«Я надеялся, что там кто-то есть, но чувствовал, что Раст был сзади», — прокомментировал своё действие Малкин официальному сайту НХЛ.

Спустя минуту Евгений вновь реализовал большинство, на этот раз здорово прицелившись из левого круга вбрасывания. Ассистировали россиянину и Кросби, и защитник Крис Летанг, для которого эта передача стала 400-й в НХЛ. Малкин же закончил матч с 1049 баллами в активе за всю карьеру. Следующей целью в списке лучших бомбардиров для форварда будет канадец Денис Потвин, пока ещё опережающий игрока «Питтсбурга» на три очка.

В третьем периоде настало время для сольного концерта Кросби. Капитан «Пингвинз» сначала забросил после паса лежащего на спине Джареда Макканна, а спустя 39 секунд набрал четвёртое очко за матч, сделав гениальную передачу из-за ворот на Доминика Симона. «Питтсбург» в итоге одержал победу со счётом 7:3, выиграв четвёртый матч подряд.

Спасение от Кучерова и Василевского

Матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» с «Лос-Анджелес Кингз» таким богатым на голы не был, но зато интриги в нём было гораздо больше. Уже к седьмой минуте калифорнийцы повели со счётом 2:0, но их остановил Александр Волков. 22-летний нападающий «Тампы» организовал атаку своей команды и в итоге стал автором голевого паса на Алекса Киллорна, благодаря чему записал первое очко в НХЛ.

Стивен Стэмкос к 12-й минуте сравнял счёт, и после этого на протяжении двух периодов главными действующими лицами на льду стали вратари. Андрей Василевский и Джонатан Куик не пропускали ни одного броска, хотя обе команды очень много атаковали. Первым сдался всё-таки российский голкипер. После второго подряд удаления Волкова Николай Прохоркин набросил шайбу от синей линии, и Дастин Браун вывел «Лос-Анджелес» вперёд на 53-й минуте.

«Лайтнинг» спас Никита Кучеров. Весь матч, как и два предыдущих, ему не везло в атаке. Но за 75 секунд до конца основного времени нападающий мощным броском послал шайбу в девятку чужих ворот после идеального вбрасывания. Игра перешла в овертайм, а спустя пять минут и в серию буллитов. В этот раз Кучеров не реализовал свою попытку, но у Василевского всё было предусмотрено. Его три сейва позволили «Тампе» одержать победу. Всего же российский голкипер с учётом серии буллитов отводил угрозу от своих ворот 41 раз.

Серия Гусева и рикошет Задорова

Форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев в игре с «Торонто» продлил свою результативную серию до четырёх матчей. Он начал контратаку, красиво стартовав спиной к чужим воротам, и на ходу отдал шайбу Блейку Коулману, оформившему дубль. Правда, к тому времени «Нью-Джерси» «горел» со счётом 1:6, а играть оставалось восемь минут, так что стараний Гусева оказалось недостаточно, хотя по броскам и опасным моментам он был одним из лучших в команде.

Никита Задоров в матче с «Даллас Старз» прервал 37-матчевую серию без голов. В этом защитнику «Колорадо Эвеланш» помог защитник Миро Хейсканен, который подставил клюшку под передачу россиянина и занёс шайбу в свои ворота. Хозяева льда таким курьёзным образом открыли счёт, но у «Далласа» впереди был ещё целый матч, чтобы отыграться.

Техасцы сделали это во многом благодаря Денису Гурьянову, который сократил отставание в середине встречи. Для российского нападающего этот гол в большинстве стал вторым в трёх последних играх. Правда, и дальше улучшать статистику Гурьянову не пришлось: главный тренер «Далласа» Рик Боунесс неожиданно усадил его на скамейку запасных. Победу в овертайме добыли его партнёры.