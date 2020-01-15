Малкин вышел на чистое второе место по голам в большинстве среди россиян в НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на второе место по заброшенным шайбам в большинстве среди российских игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Миннесота Уайлд» (7:3) Малкин забросил две шайбы при численном преимуществе своей команды.

Таким образом, форвард достиг отметки в 146 голов в лиге и вышел на чистое второе место по этому показателю среди российских хоккеистов, обогнав Сергея Фёдорова (144).

Рекордсменом является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (257).

Ранее сообщалось, что Малкин вышел на 72-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.