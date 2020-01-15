Малкин вышел на чистое второе место по голам в большинстве среди россиян в НХЛ

Короткая ссылка
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на второе место по заброшенным шайбам в большинстве среди российских игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Малкин вышел на чистое второе место по голам в большинстве среди россиян в НХЛ
  • Reuters

В матче регулярного чемпионата с «Миннесота Уайлд» (7:3) Малкин забросил две шайбы при численном преимуществе своей команды. 

Таким образом, форвард достиг отметки в 146 голов в лиге и вышел на чистое второе место по этому показателю среди российских хоккеистов, обогнав Сергея Фёдорова (144). 

Рекордсменом является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (257).

Ранее сообщалось, что Малкин вышел на 72-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить