Российский хоккеист «Тампы» Волков набрал первое очко в НХЛ

22-летний российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Александр Волков набрал своё первое очко в НХЛ.

В домашнем матче против «Лос-Анджелес Кингз» спортсмен отметился результативной передачей, после которой отличился Алекс Киллорн. «Молнии» уступали после двух пропущенных в дебюте шайб, однако смогли оперативно восстановить равновесие. В настоящий момент во встрече идёт второй период, счёт — 2:2. Для Волкова это седьмая игра в НХЛ. Он дебютировал в лиге 30 октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что Малкин забросил 14-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ.