Малкин забросил 14-ю шайбу в сезоне, вернувшийся на лёд Кросби отдал пас

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил 14-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ.

В середине первого периода домашнего матча с «Миннесотой Уайлд» он открыл счёт. Малкину ассистировали Брайан Раст и капитан команды Сидни Кросби, который вернулся на лёд после двухмесячного перерыва. В концовке первой 20-ти минутки Джаред Макканн удвоил преимущество «пингвинов». Сейчас в матче идёт второй период, хозяева ведут — 2:0.

Ранее сообщалось, что Капитан «Питтсбурга» Кросби вернётся на площадку после 28 пропущенных матчей.