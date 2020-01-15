Малкин забросил 14-ю шайбу в сезоне, вернувшийся на лёд Кросби отдал пас
- Reuters
В середине первого периода домашнего матча с «Миннесотой Уайлд» он открыл счёт. Малкину ассистировали Брайан Раст и капитан команды Сидни Кросби, который вернулся на лёд после двухмесячного перерыва. В концовке первой 20-ти минутки Джаред Макканн удвоил преимущество «пингвинов». Сейчас в матче идёт второй период, хозяева ведут — 2:0.
Ранее сообщалось, что Капитан «Питтсбурга» Кросби вернётся на площадку после 28 пропущенных матчей.