Капитан «Питтсбурга» Кросби вернётся на лёд после 28 пропущенных матчей

Хоккеист Сидни Кросби вернулся в состав «Питтсбург Пингвинз» после длительного отсутствия.

В ночь на среду по московскому времени канадец сыграет на своём льду против «Миннесоты Уайлд», сообщает официальный сайт НХЛ. Капитан команды оставался вне игры с 14 ноября, пропустив 28 матчей. Причиной вынужденной паузы являлась перенесённая операция.

«Я буду играть сегодня. Очень взволнован в связи с возвращением в состав», — признался Кросби.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» заключил новый контракт с Никласом Бэкстрёмом на пять лет и $46 млн.