Капитан «Питтсбурга» Кросби вернётся на лёд после 28 пропущенных матчей
- Reuters
В ночь на среду по московскому времени канадец сыграет на своём льду против «Миннесоты Уайлд», сообщает официальный сайт НХЛ. Капитан команды оставался вне игры с 14 ноября, пропустив 28 матчей. Причиной вынужденной паузы являлась перенесённая операция.
«Я буду играть сегодня. Очень взволнован в связи с возвращением в состав», — признался Кросби.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» заключил новый контракт с Никласом Бэкстрёмом на пять лет и $46 млн.