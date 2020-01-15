Капитан «Питтсбурга» Кросби вернётся на лёд после 28 пропущенных матчей

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Хоккеист Сидни Кросби вернулся в состав «Питтсбург Пингвинз» после длительного отсутствия.
Капитан «Питтсбурга» Кросби вернётся на лёд после 28 пропущенных матчей
  • Reuters

В ночь на среду по московскому времени канадец сыграет на своём льду против «Миннесоты Уайлд», сообщает официальный сайт НХЛ. Капитан команды оставался вне игры с 14 ноября, пропустив 28 матчей. Причиной вынужденной паузы являлась перенесённая операция.

«Я буду играть сегодня. Очень взволнован в связи с возвращением в состав», — признался Кросби.         

 Ранее сообщалось, что «Вашингтон» заключил новый контракт с Никласом Бэкстрёмом на пять лет и $46 млн.

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