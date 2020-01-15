«Вашингтон» заключил новый контракт с Бэкстрёмом на пять лет и $46 млн

«Вашингтон Кэпиталз» продлил контракт с одним из своих старожилов Никласом Бэкстрёмом.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, новое соглашение с хоккеистом, выступающим за клуб с 2007 года с перерывом на локаут, рассчитано на пять лет. За этот период шведский спортсмен заработает $46 млн. 1 июля 2020 года Бэкстрём мог стать неограниченно свободным агентом.

«Я себя здесь чувствую как дома и рад остаться тут еще на пять лет. Я благодарен болельщикам и клубу, который верит в меня и прекрасно обо мне заботился с первого моего дня здесь. Давайте выиграем еще пару чемпионств!», — заявил швед.

Ранее сообщалось, что Никита Зайцев сыграет за «Оттаву» впервые за месяц.