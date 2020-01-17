Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Кэпиталз» принесли шайбы Карла Хагелина, Якуба Враны и Александра Овечкина, оформившего хет-трик. Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков не набрали. Голкипер Илья Самсонов отразил 32 броска по своим воротам.

«Нью-Джерси» ответил голами Уэйна Симмондса и Блейка Коулмана. Никита Гусев не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что передача Проворова в овертайме помогла «Филадельфии» обыграть «Сент-Луис».

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