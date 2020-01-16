Передача Проворова в овертайме помогла «Филадельфии» обыграть «Сент-Луис»
- Reuters
Встреча, прошедшая в Сент-Луисе, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
В основное время за «Блюз» забили Джастин Фолк, Райан О'Райлли и Александер Стин.
«Филадельфия» ответила голами Тайлера Питлика, Михаэля Раффля и Трэвиса Конечны.
В овертайме победу «Флайерз» принесла шайба Якуба Ворачека. Ему ассистировал Иван Проворов.
Ранее сообщалось, что передача Ковальчука не спасла «Монреаль» от проигрыша «Чикаго» в матче НХЛ.