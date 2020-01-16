Передача Проворова в овертайме помогла «Филадельфии» обыграть «Сент-Луис»

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Клуб «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Проворова в овертайме помогла «Филадельфии» обыграть «Сент-Луис»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время за «Блюз» забили Джастин Фолк, Райан О'Райлли и Александер Стин.

«Филадельфия» ответила голами Тайлера Питлика, Михаэля Раффля и Трэвиса Конечны.

В овертайме победу «Флайерз» принесла шайба Якуба Ворачека. Ему ассистировал Иван Проворов.

Ранее сообщалось, что передача Ковальчука не спасла «Монреаль» от проигрыша «Чикаго» в матче НХЛ.

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