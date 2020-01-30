Дубль Радулова, 693-й гол Овечкина и две передачи Кучерова: как россияне провели игровой день НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Нэшвилл Предаторз» забросил 693-ю шайбу в НХЛ и вышел по этому показателю на девятое место в истории лиги. Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов оформил дубль, но этого не хватило его команде для победы над «Торонто». А две результативные передачи Никиты Кучерова помогли клубу «Тампа-Бэй Лайтнинг» переломить ход встречи с «Лос-Анджелес Кингз».

Очередное достижение Овечкина и свитер в память о Брайанте

В последнее время Александр Овечкин ставит новый рекорд практически в каждом матче НХЛ, даже когда «Вашингтон» терпит поражение. Вот и в среду, хотя «Кэпиталз» и не справились с «Нэшвилл Предаторз», россиянин в очередной раз вписал своё имя в историю.

Шайба в ворота соперника в конце первого периода стала для него 35-й в текущем сезоне и 693-й в НХЛ. Это помогло ему выйти на чистое девятое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Александр обошёл нынешнего генерального менеджера «Детройт Ред Уингз» Стива Айзермана и вплотную приблизился к Марку Мессье, на счету которого 694 гола. Айзерман позитивно отреагировал на то, что Овечкин обогнал его.

«Привет, Алекс, это Стив Айзерман из «Детройта». Прими мои поздравления с единоличной девятой позицией в списке лучших снайперов... Хочу пожелать тебе максимальной удачи и успеха, смотреть за твоей игрой — настоящее наслаждение. И ещё одна вещь. Когда ты побьёшь рекорд Уэйна Гретцки по голам, то после победы в Кубке Стэнли я хотел бы быть приглашённым на твою вечеринку», — приводит слова функционера «Чемпионат».

Также Овечкин вышел на первое место в НХЛ среди левых нападающих по количеству сезонов с 35 шайбами и больше. У россиянина 12 таких сезонов, и по этому показателю он оставил позади Бобби Халла и Люка Робитайла. Если же брать в расчёт представителей всех амплуа, то впереди по-прежнему Майк Гартнер (14), Уэйн Гретцки и Марсель Дионн (по 13).

К тому моменту, когда Овечкин забросил шайбу, «Вашингтон» уже уступал в счёте — 1:3. Но гол россиянина вдохнул в команду надежду, и после перерыва она вышла вперёд. Однако столичный коллектив подвёл вратарь Брэйден Холтби, который при розыгрыше большинства подарил шайбу Райану Джохансену. А за пять минут до конца матча «Нэшвилл» и вовсе вырвал победу.

Что касается Овечкина, то он обратил на себя внимание болельщиков ещё на предматчевой разминке. Александр вышел на лёд в свитере с 24-м номером — в память о разбившемся в авиакатастрофе Коби Брайанте.

«Это была наша идея, потому что он был легендой. Коби был великим человеком и одним из величайших спортсменов всех времён. Всё дело в уважении. Мы хотели почтить память Коби и его дочери», — отметил Овечкин.

Красивый гол Гурьянова и трудовые шайбы Радулова

Не менее результативным игровой день получился для российских хоккеистов «Далласа» Дениса Гурьянова и Александра Радулова, хотя их команда тоже не сумела победить. Они забросили на двоих три шайбы и сделали всё для победы «Старз» в матче с «Торонто», но усилий хоккеистов из России оказалось недостаточно — 3:5.

Особенно красивым получился гол Гурьянова в первом периоде. Денис подхватил шайбу на красной линии, ушёл от нескольких защитников и спокойно переиграл вратаря.

Таким образом «Далласу» удалось сравнять счёт, но после перерыва хозяева пропустили дважды. Тогда в дело включился опытнейший Радулов, который постарался вернуть свою команду в игру. Обе его шайбы получились рабочими. Сперва он замкнул передачу партнёра в левом круге вбрасывания.

А за 14 минут до конца основного времени Александр грамотно подставился под бросок партнёра и стал автором дубля. Теперь в активе форварда значится 15 голов в текущем сезоне НХЛ и 30 баллов за результативность (15 + 15).

Новый ассистентский дубль Кучерова и 32 сейва Василевского

А вот российским легионерам «Тампа-Бэй Лайтнинг» удалось отпраздновать важнейшую выездную победу над «Лос-Анджелес Кингз», причём подопечные Джона Купера проявили недюжинный характер. Начало встречи получилось для них не слишком удачным. Хозяева быстро заработали большинство и реализовали его, а в самом дебюте второго периода удвоили преимущество в счёте.

Однако гостям за семь минут удалось отличиться дважды и восстановить статус-кво на табло. Сравнять счёт Стивену Стэмкосу помог Никита Кучеров, нашедший партнёра отличной передачей в левом круге вбрасывания.

А в начале заключительного периода лучший бомбардир прошлой «регулярки» отдал результативную передачу на Эрика Чернака и помог «Тампе-Бэй» впервые в матче выйти вперёд. Точку же за секунду до сирены поставил Стэмкос.

Что касается Кучерова, то он во второй игре подряд отметился ассистентским дублем. В его активе в текущем сезоне значатся уже 36 результативных передач и 22 гола. В гонке бомбардиров Никита поднялся на 12-е место с 58 баллами.

Также нельзя не отметить голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского, который записал на свой счёт 32 сейва и внёс заметный вклад в победу команды.