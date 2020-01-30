Две передачи Кучерова помогли «Тампе» взять верх над «Лос-Анджелесом» в НХЛ
- Reuters
Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
Сначала в составе «Кингз» отличились Тайлер Тоффоли и Алекс Иафалло. Затем у «Лайтнинг» дубль оформил Стивен Стэмпкос, а также шайбы забросили Тайлер Джонсон и Эрик Чернак.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.
Ранее «Даллас Старз» проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче НХЛ, несмотря на дубль Александра Радулова.