Две передачи Кучерова помогли «Тампе» взять верх над «Лос-Анджелесом» в НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Две передачи Кучерова помогли «Тампе» взять верх над «Лос-Анджелесом» в НХЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Сначала в составе «Кингз» отличились Тайлер Тоффоли и Алекс Иафалло. Затем у «Лайтнинг» дубль оформил Стивен Стэмпкос, а также шайбы забросили Тайлер Джонсон и Эрик Чернак.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.

Ранее «Даллас Старз» проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче НХЛ, несмотря на дубль Александра Радулова.

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