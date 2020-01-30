«Даллас» проиграл «Торонто» в матче НХЛ, Радулов оформил дубль

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«Даллас Старз» потерпел поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Даллас» проиграл «Торонто» в матче НХЛ, Радулов оформил дубль
  • Reuters

Встреча прошла в Далласе и завершилась со счётом 3:5.

В составе хозяев дубль оформил Александр Радулов и один раз отличился Денис Гурьянов. У «Мэйпл Лифс» шайбы забросили Остон Мэттьюс, Зак Хайман, Тайсон Бэрри, Вильям Нюландер и Андреас Юнссон.

В следующем матче «Старз» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Торонто» встретится с «Оттава Сенаторз».

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Нэшвилл Предаторз» в НХЛ, несмотря на два очка Александра Овечкина.

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