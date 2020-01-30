«Даллас» проиграл «Торонто» в матче НХЛ, Радулов оформил дубль
- Reuters
Встреча прошла в Далласе и завершилась со счётом 3:5.
В составе хозяев дубль оформил Александр Радулов и один раз отличился Денис Гурьянов. У «Мэйпл Лифс» шайбы забросили Остон Мэттьюс, Зак Хайман, Тайсон Бэрри, Вильям Нюландер и Андреас Юнссон.
В следующем матче «Старз» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Торонто» встретится с «Оттава Сенаторз».
Ранее «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Нэшвилл Предаторз» в НХЛ, несмотря на два очка Александра Овечкина.