«Вашингтон» уступил «Нэшвиллу» в НХЛ, несмотря на два очка Овечкина

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«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вашингтон» уступил «Нэшвиллу» в НХЛ, несмотря на два очка Овечкина
  • Reuters

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:5.

В составе хозяев дубль оформил Рихард Паник и по разу отличились Александр Овечкин и Том Уилсон. У гостей шайбы забросили Джарред Тинорди, Микаэль Гранлунд, Рокко Гримальди, Райан Джохансен и Янник Вебер.

Овечкин также отметился результативной передачей. Таким образом, капитан «Кэпиталз» набрал два очка.

Ранее тренер «Вашингтона» заявил, что ждёт 700-го гола Овечкина в НХЛ в ближайшее время.

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