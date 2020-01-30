«Вашингтон» уступил «Нэшвиллу» в НХЛ, несмотря на два очка Овечкина
- Reuters
Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:5.
В составе хозяев дубль оформил Рихард Паник и по разу отличились Александр Овечкин и Том Уилсон. У гостей шайбы забросили Джарред Тинорди, Микаэль Гранлунд, Рокко Гримальди, Райан Джохансен и Янник Вебер.
Овечкин также отметился результативной передачей. Таким образом, капитан «Кэпиталз» набрал два очка.
Ранее тренер «Вашингтона» заявил, что ждёт 700-го гола Овечкина в НХЛ в ближайшее время.