Тренер «Вашингтона» заявил, что ждёт 700-го гола Овечкина в НХЛ в ближайшее время

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден ответил на вопрос, когда он ожидает увидеть 700-ю заброшенную шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) от российского форварда команды Александра Овечкина.

«Когда жду 700-го гола Александра Овечкина? Отталкиваясь от того, как он провёл три последних матча, надеюсь, очень скоро. Надеюсь, после перерыва на Матч звёзд и одной пропущенной встречи он быстро поймает игру, которая была у него перед этим», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

По его словам, в «Вашингтоне» надеются, что россиянин забросит 700-ю шайбу в домашней игре.

«Может, с «Нэшвиллом», может, с кем-то потом. Надеюсь, что в перерыве он только перезарядит батарейки и вернётся на лёд готовым летать», — добавил тренер.

В настоящее время на счету Овечкина 692 заброшенные шайбы в НХЛ. Рекорд принадлежит легендарному канадскому форварду Уэйну Гретцки (894 шайбы).

Ранее хоккеист «Вашингтона» Уилсон заявил, что таких, как Овечкин, больше нет.