Хоккеист «Вашингтона» Уилсон: таких, как Овечкин, больше нет

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказал мнение о снайперских достижениях капитана команды Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Пожалуй, его можно считать одним из величайших хоккеистов всех времён. Здорово, что мы из первых рядов наблюдаем, как он творит историю. Такое впечатление, что он в каждой игре устанавливает какое-то достижение. Таких, как он, больше нет. Никто не сравнится с ним. Даже в будущем. Поэтому мы счастливы, что являемся свидетелями того, как развивается его карьера, как он доминирует в лиге», — приводит слова Уилсона пресс-служба НХЛ.

В активе Овечкина 692 шайбы, и он занимает девятое место в списке лучших снайперов лиги. На восьмом — Марк Мессье, забросивший 694 шайбы.

Ранее Ти Джей Оши заявил, что «Вашингтон» будет играть на Овечкина.