Оши заявил, что «Вашингтон» будет играть на Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился мнением о снайперских достижениях капитана команды Александра Овечкина.

«Думаю, что сейчас вся команда будет играть на него, для него будут создавать голевые моменты. Приятно думать, что мы станем свидетелями его 700-й шайбы, будем в этот момент с ним в одной команде. Нам очень повезло, что мы можем наблюдать за тем, о чём другие могут только рассуждать», — приводит слова Оши пресс-служба НХЛ.

В активе Овечкина 692 шайбы за карьеру, и он занимает девятое место в списке лучших снайперов лиги. На восьмом месте в списке — Марк Мессье, забросивший 694 шайбы.

Ранее сообщалось, что Овечкин рассказал, какое качество Кучерова хотел бы позаимствовать.