Овечкин почтил память Брайанта перед матчем с «Нэшвиллом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин почтил память легендарного баскетболиста Коби Брайанта перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нэшвилл Предаторз».

Овечкин вышел на предматчевую разминку под 24-м номером, под которым Брайант выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Овечкин в игре с «Нэшвиллом» (4:5) набрал два очка.

Крушение вертолёта, в результате которого погибли 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Брайант выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 1996 по 2016 год и выиграл с командой пять чемпионских титулов НБА. Он является лидером клуба за всю историю по количеству сыгранных матчей, набранных очков и совершённых перехватов.

Ранее вдова Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери.