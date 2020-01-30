Овечкин почтил память Брайанта перед матчем с «Нэшвиллом»
- Reuters
Овечкин вышел на предматчевую разминку под 24-м номером, под которым Брайант выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
Овечкин в игре с «Нэшвиллом» (4:5) набрал два очка.
Крушение вертолёта, в результате которого погибли 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.
Брайант выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 1996 по 2016 год и выиграл с командой пять чемпионских титулов НБА. Он является лидером клуба за всю историю по количеству сыгранных матчей, набранных очков и совершённых перехватов.
Ранее вдова Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери.
Tonight, Alex Ovechkin (@ovi8) honors Kobe Bryant by wearing No. 24 in warmup. 💜💛 pic.twitter.com/AcPvwCh4xH— NHL (@NHL) January 30, 2020