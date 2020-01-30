Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.

«Мои девочки и я хотим поблагодарить миллионы людей, которые проявили поддержку и любовь в это ужасное время. Спасибо за все молитвы. Мы определённо нуждаемся в них», — написала Ванесса в своём Instagram.

По её словам, семья полностью опустошена потерей и разделяет горе других семей, которые также потеряли родных в катастрофе. Она заявила, что ей не хватает слов описать свою боль.

«Невозможно представить жизнь без них. Но мы просыпаемся каждый день, пытаясь продолжать, потому что Коби и наша малышка Джиджи светят нам, чтобы озарить путь. Наша любовь к ним бесконечна, и это неизмеримо. Я просто хотела бы обнять, поцеловать и благословить их. Иметь их здесь, с нами, навсегда», — говорится в сообщении.

Крушение вертолёта, в результате которого погибли 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Брайант выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 1996 по 2016 год и выиграл с командой пять чемпионских титулов НБА. Он является лидером клуба за всю историю по количеству сыгранных матчей, набранных очков и совершённых перехватов.

Ранее сообщалось, что НБА не будет менять логотип в честь погибшего Брайанта.