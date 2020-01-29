Источник: НБА не будет менять логотип в честь погибшего Брайанта
- Reuters
Об этом сообщает Yahoo! Sports. По информации источника, в НБА не хотят ассоциировать лигу с одним игроком, поскольку свой вклад в баскетбол внесли множество спортсменов.
В настоящее время на логотипе НБА изображена фигура бывшего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Джерри Уэста. Однако сама лига никогда этого не подтверждала.
Ранее была опубликована аудиозапись переговоров диспетчеров с пилотом вертолёта Коби Брайанта перед крушением.