Источник: НБА не будет менять логотип в честь погибшего Брайанта

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) не намерена менять логотип в честь погибшей легенды лиги Коби Брайанта.
Источник: НБА не будет менять логотип в честь погибшего Брайанта
  • Reuters

Об этом сообщает Yahoo! Sports. По информации источника, в НБА не хотят ассоциировать лигу с одним игроком, поскольку свой вклад в баскетбол внесли множество спортсменов.

В настоящее время на логотипе НБА изображена фигура бывшего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Джерри Уэста. Однако сама лига никогда этого не подтверждала.

Ранее была опубликована аудиозапись переговоров диспетчеров с пилотом вертолёта Коби Брайанта перед крушением.

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