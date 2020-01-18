Дубль Кучерова, две передачи Малкина и достижение Василевского: российские хоккеисты отличились в матчах НХЛ

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Сергей Стариков
Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров забросил две шайбы и с 22 голами вышел на 12-е место в списке лучших снайперов сезона. Его партнёр по команде Андрей Василевский стал четвёртым голкипером в истории, которому удалось выиграть десять и более матчей подряд в двух последовательных сезонах НХЛ. А нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами и обошёл по числу карьерных ассистов легендарного Бобби Орра.
Дубль Кучерова, две передачи Малкина и достижение Василевского: российские хоккеисты отличились в матчах НХЛ
  • Форварды «Тампа-Бэй» Никита Кучеров и Стивен Стэмкос, голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебак
  • © James Carey Lauder-USA TODAY Sports

Разгром в Виннипеге

 

Победитель прошлого регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» продолжает демонстрировать феноменальную форму. В последних 15 встречах хоккеисты из Флориды одержали 13 побед и проделали путь от претендента на попадание в плей-офф до одного из лидеров Восточной конференции. На данный момент они занимают четвёртое место и лишь на семь баллов отстают от Александра Овечкина и компании.

Очередные два очка были добыты в матче с «Виннипегом». После обидного поражения от «Миннесоты» подопечные Джона Купера были сверхмотивированы и не оставили от оппонентов камня на камне. В воротах «Джетс» оказались семь шайб, к трём из которых были причастны российские игроки «Лайтнинг». Никита Кучеров оформил дубль, а Михаил Сергачёв отметился очередной результативной передачей. При этом соперники смогли ответить лишь одним точным броском. Грубейшей ошибкой Эрика Чернака воспользовался Джек Рословик.

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Перед длительным перерывом на Матч звёзд НХЛ наставник «Тампы» решил перетряхнуть звенья и вновь выпустил на лёд свою сильнейшую тройку в лице Стивена Стэмкоса, Брэйдена Пойнта и Никиты Кучерова. Результат не заставил себя долго ждать. Уже к 28-й минуте это трио провело две голевые атаки на ворота Коннора Хеллебака, обе из которых завершил россиянин.

При этом первый гол получился особенно издевательским. Эндрю Копп совершил грубую ошибку впереди и позволил гостям провести быструю контратаку. Пойнт сделал передачу через половину площадки, а Стэмкос с Кучеровым не оставили ни шанса стражу ворот.

Российский форвард «Лайтнинг» выдал удачный отрезок и записал на свой счёт пять голов в последних трёх встречах. В его активе теперь 22 заброшенные шайбы, что позволило ему сравняться с Марком Шайфли и выйти на 12-е место в списке лучших снайперов лиги в сезоне-2019/20. На первой строчке расположился нападающий «Бостона» Давид Пастрняк с 36 точными бросками. Всего на два от него отстаёт форвард «Торонто» Остон Мэттьюз, ещё на три меньше — в послужном списке Александра Овечкина.

Примечательно, что в рейтинге бомбардиров Кучеров также занимает 12-е место. Но после феноменального выступления в прошлом сезоне нынешнее положение дел вряд ли может радовать Никиту. На данный момент он располагает 54 очками в 47 матчах, набирая в среднем 1,15 балла за игру. Для сравнения: прошлый регулярный чемпионат он завершил с 128 (41 + 87) очками и набирал по 1,56 балла за встречу.

Возвращаясь к отчётной игре, главной звездой противостояния с «Виннипегом» стал Энтони Сирелли. Ещё в первом периоде канадец дважды оставил не у дел Хеллебака, а в заключительном огорчил его сменщика Лорана Броссуа. Ещё по голу пришлось на долю Картера Верхэге и Алекса Киллорна, причём последнему ассистировал Сергачёв. Российский защитник организовал резкий контрвыпад, а опытный канадец забросил 20-ю шайбу в сезоне.

Однако успех «Тампа-Бэй» был бы невозможен без голкипера Андрея Василевского. Именно в его отсутствие коллектив проиграл «Нью-Джерси» и «Миннесоте», в то время как с ним не уступал с 22 декабря.

На этот раз россиянин отразил 30 бросков по воротам и стал четвёртым вратарём в истории, которому удавалось одержать десять и более побед подряд в двух последовательных сезонах. Ранее эта планка покорялась лишь Евгению Набокову, Мартину Бродеру и Майклу Лароку.

В итоге Кучеров и Василевский были признаны второй и третьей звёздами матча, лучшим игроком стал Сирелли.

Тяжёлый выезд в Детройт

 

В отличие от соперника по Восточной конференции, «Питтсбург» испытал серьёзные проблемы в гостевой встрече с «Детройтом». Худшая команда лиги неожиданно навязала серьёзное сопротивление и уступила лишь в овертайме. В этом матче также не обошлось без достижений россиян. Евгений Малкин поучаствовал в обоих голах своего коллектива и показал, что даже после возвращения в строй Сидни Кросби не намерен уходить на второй план.

В целом игра получилась не очень результативной — 2:1. В начале второго периода талантливый чешский форвард Филип Задина вывел «Детройт» вперёд, а ответного гола фанатам «Пингвинз» пришлось ждать целый период. Даррен Хельм заработал удаление, и «Питтсбургу» потребовалось всего 29 секунд, чтобы реализовать большинство. Малкин получил пас от Криса Летанга и вывел на бросок Брайана Раста. Партнёр по звену не сплоховал.

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По ходу встречи хоккеисты из Пенсильвании имели ряд шансов решить все вопросы уже в основное время, но в «рамке» отлично действовал Джимми Ховард. Он отразил 35 бросков, шесть из них — в исполнении Малкина. Россиянин имел не один отличный шанс, но не смог расправиться с голкипером. В результате всё решилось в дополнительное время. Хозяева вновь заработали удаление, а спецбригада «Пингвинз» была великолепна. На этот раз Евгений ассистировал недавно восстановившемуся от травмы Сидни, которому оставалось лишь подставить клюшку под мощнейший прострел.

Малкин вновь выступил в роли лидера и продолжил радовать своих персональных поклонников. В последних шести встречах он записал на свой счёт 10 (4 + 6) очков, не сумев отличиться лишь в проигранной дуэли с «Бостоном». Тем примечательнее, что в январе команда неизменно уступала, если Евгений не мог отметиться баллами за результативность, а в остальных шести играх брала верх.

Россиянин отметился 645-й передачей в карьере и сравнялся по этому показателю с легендарным Бобби Орром. На данный момент он занимает 67-е место по данному показателю, но уже в ближайшее время может войти в топ-65. Даниэль Седин опережает его всего на три точных паса, а Бретт Халл — на пять.

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