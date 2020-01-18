Дубль Кучерова, две передачи Малкина и достижение Василевского: российские хоккеисты отличились в матчах НХЛ

Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров забросил две шайбы и с 22 голами вышел на 12-е место в списке лучших снайперов сезона. Его партнёр по команде Андрей Василевский стал четвёртым голкипером в истории, которому удалось выиграть десять и более матчей подряд в двух последовательных сезонах НХЛ. А нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами и обошёл по числу карьерных ассистов легендарного Бобби Орра.

Разгром в Виннипеге

Победитель прошлого регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» продолжает демонстрировать феноменальную форму. В последних 15 встречах хоккеисты из Флориды одержали 13 побед и проделали путь от претендента на попадание в плей-офф до одного из лидеров Восточной конференции. На данный момент они занимают четвёртое место и лишь на семь баллов отстают от Александра Овечкина и компании.

Очередные два очка были добыты в матче с «Виннипегом». После обидного поражения от «Миннесоты» подопечные Джона Купера были сверхмотивированы и не оставили от оппонентов камня на камне. В воротах «Джетс» оказались семь шайб, к трём из которых были причастны российские игроки «Лайтнинг». Никита Кучеров оформил дубль, а Михаил Сергачёв отметился очередной результативной передачей. При этом соперники смогли ответить лишь одним точным броском. Грубейшей ошибкой Эрика Чернака воспользовался Джек Рословик.

Перед длительным перерывом на Матч звёзд НХЛ наставник «Тампы» решил перетряхнуть звенья и вновь выпустил на лёд свою сильнейшую тройку в лице Стивена Стэмкоса, Брэйдена Пойнта и Никиты Кучерова. Результат не заставил себя долго ждать. Уже к 28-й минуте это трио провело две голевые атаки на ворота Коннора Хеллебака, обе из которых завершил россиянин.

При этом первый гол получился особенно издевательским. Эндрю Копп совершил грубую ошибку впереди и позволил гостям провести быструю контратаку. Пойнт сделал передачу через половину площадки, а Стэмкос с Кучеровым не оставили ни шанса стражу ворот.

Российский форвард «Лайтнинг» выдал удачный отрезок и записал на свой счёт пять голов в последних трёх встречах. В его активе теперь 22 заброшенные шайбы, что позволило ему сравняться с Марком Шайфли и выйти на 12-е место в списке лучших снайперов лиги в сезоне-2019/20. На первой строчке расположился нападающий «Бостона» Давид Пастрняк с 36 точными бросками. Всего на два от него отстаёт форвард «Торонто» Остон Мэттьюз, ещё на три меньше — в послужном списке Александра Овечкина.

Примечательно, что в рейтинге бомбардиров Кучеров также занимает 12-е место. Но после феноменального выступления в прошлом сезоне нынешнее положение дел вряд ли может радовать Никиту. На данный момент он располагает 54 очками в 47 матчах, набирая в среднем 1,15 балла за игру. Для сравнения: прошлый регулярный чемпионат он завершил с 128 (41 + 87) очками и набирал по 1,56 балла за встречу.

Возвращаясь к отчётной игре, главной звездой противостояния с «Виннипегом» стал Энтони Сирелли. Ещё в первом периоде канадец дважды оставил не у дел Хеллебака, а в заключительном огорчил его сменщика Лорана Броссуа. Ещё по голу пришлось на долю Картера Верхэге и Алекса Киллорна, причём последнему ассистировал Сергачёв. Российский защитник организовал резкий контрвыпад, а опытный канадец забросил 20-ю шайбу в сезоне.

Однако успех «Тампа-Бэй» был бы невозможен без голкипера Андрея Василевского. Именно в его отсутствие коллектив проиграл «Нью-Джерси» и «Миннесоте», в то время как с ним не уступал с 22 декабря.

На этот раз россиянин отразил 30 бросков по воротам и стал четвёртым вратарём в истории, которому удавалось одержать десять и более побед подряд в двух последовательных сезонах. Ранее эта планка покорялась лишь Евгению Набокову, Мартину Бродеру и Майклу Лароку.

В итоге Кучеров и Василевский были признаны второй и третьей звёздами матча, лучшим игроком стал Сирелли.

Тяжёлый выезд в Детройт

В отличие от соперника по Восточной конференции, «Питтсбург» испытал серьёзные проблемы в гостевой встрече с «Детройтом». Худшая команда лиги неожиданно навязала серьёзное сопротивление и уступила лишь в овертайме. В этом матче также не обошлось без достижений россиян. Евгений Малкин поучаствовал в обоих голах своего коллектива и показал, что даже после возвращения в строй Сидни Кросби не намерен уходить на второй план.

В целом игра получилась не очень результативной — 2:1. В начале второго периода талантливый чешский форвард Филип Задина вывел «Детройт» вперёд, а ответного гола фанатам «Пингвинз» пришлось ждать целый период. Даррен Хельм заработал удаление, и «Питтсбургу» потребовалось всего 29 секунд, чтобы реализовать большинство. Малкин получил пас от Криса Летанга и вывел на бросок Брайана Раста. Партнёр по звену не сплоховал.

По ходу встречи хоккеисты из Пенсильвании имели ряд шансов решить все вопросы уже в основное время, но в «рамке» отлично действовал Джимми Ховард. Он отразил 35 бросков, шесть из них — в исполнении Малкина. Россиянин имел не один отличный шанс, но не смог расправиться с голкипером. В результате всё решилось в дополнительное время. Хозяева вновь заработали удаление, а спецбригада «Пингвинз» была великолепна. На этот раз Евгений ассистировал недавно восстановившемуся от травмы Сидни, которому оставалось лишь подставить клюшку под мощнейший прострел.

Малкин вновь выступил в роли лидера и продолжил радовать своих персональных поклонников. В последних шести встречах он записал на свой счёт 10 (4 + 6) очков, не сумев отличиться лишь в проигранной дуэли с «Бостоном». Тем примечательнее, что в январе команда неизменно уступала, если Евгений не мог отметиться баллами за результативность, а в остальных шести играх брала верх.

Россиянин отметился 645-й передачей в карьере и сравнялся по этому показателю с легендарным Бобби Орром. На данный момент он занимает 67-е место по данному показателю, но уже в ближайшее время может войти в топ-65. Даниэль Седин опережает его всего на три точных паса, а Бретт Халл — на пять.