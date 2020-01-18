Дубль Кучерова помог «Тампе» разгромить «Виннипег» в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде разгромила «Виннипег Джетс».

Матч, который проходил на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге, завершился победой гостей со счётом 7:1.

Хет-трик в матче оформил Энтони Чирелли, ещё две шайбы забросил Никита Кучеров. Также у «Тампы» отличились Картер Вераге и Алекс Киллорн. Единственная шайба хозяев на счету Джека Рословича.

Российский форвард гостей Никита Кучеров забросил две шайбы. Вратарь команды Андрей Василевский отбил 30 бросков. Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв отдал результативную передачу. Его коллега из «Виннипега» Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» обыграл «Детройт» в матче НХЛ, Малкин набрал два очка.