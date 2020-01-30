Айзерман обратился к Овечкину по поводу его девятого места в списке лучших снайперов НХЛ

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Известный канадский форвард Стив Айзерман поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с выходом на единоличное девятое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Айзерман обратился к Овечкину по поводу его девятого места в списке лучших снайперов НХЛ
  • Reuters

«Привет, Алекс. Прими мои поздравления с единоличной девятой позицией в списке лучших снайперов», — приводит слова Айзермана официальный сайт НХЛ.

Он также пожелал Овечкину максимальной удачи и успеха, отметив, что смотреть за его игрой — это настоящее удовольствие.

«Когда ты побьёшь рекорд Уэйна Гретцки по голам, то после победы в Кубке Стэнли я хотел бы быть приглашённым на твою вечеринку», — добавил Айзерман.

В матче с «Нэшвилл Предаторз» Овечкин забросил 693-ю шайбу за карьеру в НХЛ и вышел на чистое девятое место по этому показателю. Рекордсменом является Уэйн Гретцки (894).

Ранее сообщалось, что Овечкин почтил память Коби Брайанта перед матчем с «Нэшвиллом».

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