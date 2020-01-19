«Машина, которая штампует голы»: как Овечкин оформил два хет-трика подряд и вошёл в десятку лучших снайперов НХЛ

Александр Овечкин отметился тремя голами в гостевом матче с «Айлендерс» и помог «Вашингтону» отыграться со счёта 1:4. Форвард «Кэпиталз» оформил хет-трик во второй встрече подряд и довёл число заброшенных в заокеанской карьере шайб до 692. Это позволило ему выйти на девятое место в истории НХЛ по этому показателю. После матча наставник «Айлендерс» Барри Тротц назвал Овечкина лучшим снайпером лиги на данный момент, а бывший тренер сборной России Вячеслав Быков выразил мнение, что капитану «Вашингтона» по силам превзойти достижение Уэйна Гретцки.

Для «Вашингтона» выездная встреча с «Айлендерс» стала последней перед перерывом на Матч звёзд НХЛ и запомнилась великолепным камбэком в исполнении столичных хоккеистов. После второго периода подопечные Тодда Рирдена уступали со счётом 1:4, но смогли отличиться пять раз подряд и вырвать победу. Главным же героем вечера стал Александр Овечкин, записавший на свой счёт три заброшенные шайбы.

К этой игре лидер «Кэпиталз» подходил на фоне впечатляющего выступления в противостоянии с «Нью-Джерси». В дебюте той встречи нападающий «Девилз» Майлз Вуд ударил Овечкина клюшкой и разбил ему лицо, но это лишь раззадорило россиянина. В итоге он трижды поразил ворота противника и не только принёс своему коллективу победу, но и вернулся в спор за звание лучшего снайпера сезона.

Эксперты неоднократно отмечали, что Овечкин играет с гораздо большим усердием, если оказывается в сложной ситуации и вынужден преодолевать определённые трудности. Но если во встрече с «Девилз» раздражающим фактором выступила грубость Вуда, то в матче с «Айлендерс» — угроза поражения. На протяжении двух периодов подопечные бывшего наставника «Кэпиталз» Барри Тротца доминировали на льду и четырежды огорчили Брэйдена Холтби, пропустив лишь раз.

Примечательно, что именно Овечкин автором этой единственной шайбы, заброшенной в ворота Семёна Варламова. На 11-й минует он воспользовался замешательством обороны оппонента, вырвался один на один с соотечественником и не оставил тому шансов. Это точное попадание стало для Александра 690-м в карьере в заокеанской лиге и позволило ему сравняться по этому показателю с легендарным Марио Лемье.

Но главные успехи россиянина пришлись на третий период. К этому моменту Рирден уже отправил отдыхать Холтби и выпустил на лёд запасного вратаря Илью Самсонова. Как оказалось позднее, эта замена всецело оправдала себя. За 20 минут он отразил семь бросков и не пропустил ни одного гола, что также воодушевило партнёров. Сначала Карл Хагелин сократил разницу в счёте, а три минуты спустя о себе вновь напомнил Овечкин. Он в элегантном стиле обыграл Скотта Мэйфилда и в падении проткнул шайбу в ворота Варламова. Та попала в конёк защитника «Айлендерс», после чего пересекла линию.

После этого «Кэпиталз» было уже не остановить. Во второй половине периода Том Уилсон сравнял счёт, Якуб Врана вывел гостей вперёд, а довершил невероятный камбэк всё тот же Овечкин. Он поразил пустые ворота противника и оформил хет-трик в двух матчах подряд.

Стоит отметить, что в последний раз такое удавалось лидеру «Вашингтона» в декабре 2018 года, когда от руки Овечкина поочерёдно пострадали «Детройт» и «Каролина». При этом в дуэли с «Харрикейнз» команда также уступала со счётом 1:4, но смогла переломить ход встречи и забросить пять шайб. Всего россиянин трижды в карьере отмечался хет-триками в двух матчах подряд, что позволило ему сравняться с Уэйном Гретцки по этому показателю. На один раз больше это делал Джо Мэлоун.

Для Овечкина хет-трик в отчётном матче стал 26-м в карьере, благодаря чему он составил компанию легендарному Морису Ришару. Чаще триплетом отличались лишь восемь хоккеистов лиги, а лидирует в этом рейтинге непревзойдённый Гретцки (50 раз). При этом Александр в 14-й раз сделал это на чужом льду и превзошёл достижения Майка Босси, Бретта Халла и Фила Эспозито.

Что касается сезона-2019/20, то в послужном списке Александра Великого стало 34 гола, что помогло ему выйти на второе место в гонке снайперов. Столько же точных бросков на счету форварда «Торонто» Остона Мэттьюза, а у нападающего «Бостона» Давида Пастрняка всего на два больше.

Стоит добавить, что если после первого периода Овечкин вышел на десятое место в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ, то по окончании игры сделал ещё один шаг на пути к вершине. С 692 голами он не только обошёл Лемье, но и сравнялся со Стивом Айзерманом. Уже совсем скоро лидер «столичных» может улучшить свои позиции и стать восьмым самым результативным хоккеистом лиги. Для этого ему нужно забросить ещё три шайбы, чтобы обойти Марка Мессье.

Сам россиянин довольно сдержанно прокомментировал свой успех, при этом заострив внимание на ситуации с контрактом. Срок действующего соглашения Овечкина с «Вашингтоном» истекает летом 2021 год.

«Это выдающиеся игроки. И особенное достижение. Это история. Приятно оказаться в компании таких великих имён. У меня есть ещё полтора года по действующему контракту, так что посмотрим», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Неудивительно, что выступление Овечкина в матче с «Айлендерс» вызвало настоящий фурор в хоккейном мире. Одними из первых достижение партнёра по команде прокомментировал защитник Дмитрий Орлов, также поучаствовавший в победе над нью-йоркским клубом. Россиянин отметился двумя результативными передачами — вторая из них пришлась на третий гол капитана.

«Невероятно. Статистика говорит сама за себя. Сейчас он устанавливает достижения в каждой игре. Это очень приятно. Он отличный парень, лидер, и сегодня он это ещё раз доказал», — признался Орлов.

Выразил своё уважение к игре Овечкина и форвард Якуб Врана. По его словам, сегодняшний день стал особым в карьере россиянина: «Огромное удовольствие видеть, как он добивается таких результатов. У него особенный бросок, лучший из всех, что я видел. Очень рад за него».

Наставник «Кэпиталз» Тодд Рирден также восхитился игрой подопечного и выразил мнение, что тот ещё не исчерпал свой потенциал.

«Я могу сказать, что для меня эти хоккеисты (Лемье и Айзерман. — RT) были кумирами... Овечкин обошёл их, а ему ещё играть и играть. Он поднимется ещё выше. Это очень приятно видеть. Александр замечательно провёл три последних встречи. Восемь голов в трёх матчах — феноменальный результат. Он на ходу, и нам это очень помогает», — выразил мнение специалист.

Успехи Овечкина прокомментировал и Тротц. Он не понаслышке знаком с восьмым номером «Кэпиталз», ведь канадский тренер возглавлял столичную команду на протяжении четырёх лет и помог ей впервые в истории завоевать Кубок Стэнли.

«Для меня на данный момент он является лучшим снайпером в истории. У него потрясающий бросок, он умеет выбирать позицию, открываться под передачу. И шайба доходит до ворот. Чаще всего вратари не видят её. Просто надеются, что она попадёт в них», — заявил Тротц.

Американский журналист Дэвид Дворк тоже восторженно отозвался об Овечкине и сравнил его с легендарным чешским хоккеистом.

«Овечкин — это Яромир Ягр своего поколения. Этот парень будет забивать и в 50 лет», — написал Дворк в Twitter.

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Восхитились достижением Овечкина и в России. Так, бывший главный тренер сборной Вячеслав Быков признался, что столь высокие показатели нападающего не стали для него сюрпризом.

«Это мастер от бога — машина, которая штампует голы. Он ещё будет подниматься по этой лестнице рекордов. Думаю, что мы не раз увидим от него и другие достижения», — приводит слова Быкова ТАСС.

При этом он выразил мнение, что Овечкину по силам обойти Гретцки и стать лучшим снайпером в истории НХЛ. На данный момент Уэйн опережает Александра на 202 шайбы.

«Любые рекорды устанавливаются для того, чтобы их побивать. Всё возможно. Александру по силам превзойти Гретцки. Думаю, что он как никто другой способен на это, чего я ему и желаю. Его уникальность в том, что это человек, который не останавливается на достигнутом и совершенствует своё мастерство. Он постоянно ставит перед собой самые высокие цели и старается их добиваться», — заключил Быков.

Поздравил Овечкина и олимпийский чемпион Валерий Каменский. Обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо» пожелал капитану «Вашингтона» не останавливаться на достигнутом.

«Это достижение не только российского, но и всего мирового современного хоккея, что мы живём в эпоху такого снайпера. В то же время очень приятно, что эти рекорды бьёт отечественный хоккеист», — признался Каменский.