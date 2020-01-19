Овечкин вышел на четвёртое место в НХЛ по хет-трикам на выезде

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на четвёртое место по числу хет-триков в выездных матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин оформил хет-трик в гостевом матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4).

Для капитана «Кэпиталз» это 14-й раз в карьере, когда он забрасывает три шайбы на выезде. Таким образом, он вышел на четвёртое место по данному показателю.

Рекордсменами по числу хет-триков на выезде являются Уэйн Гретцки и Марио Лемье (по 19), а за ними располагается Марсель Дионн (17).

Ранее сообщалось, что Овечкин догнал Мориса Ришара по числу хет-триков в НХЛ.