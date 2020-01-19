Овечкин догнал Ришара по числу хет-триков в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин догнал по количеству хет-триков в НХЛ легендарного канадца Мориса Ришара, в честь которого назвал приз лучшему снайперу сезона в лиге.

Российский хоккеист выигрывал этот трофей восемь раз. Его хет-трик в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» 19 января стал 26-м в карьере. По данному показателю Овечкин опередил Си Деннени и вышел на восьмое место в истории, информирует Allhockey. Рекордсменом НХЛ по числу хет-триков является Уэйн Гретцки (50), второе место занимает Марио Лемье (40), третье — Майк Босси (39).

Ранее Валерий Каменский высказал мнение о том, что Овечкин будет стремиться к рекорду Гретцки.