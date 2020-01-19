Каменский: Овечкин будет стремиться к рекорду Гретцки

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Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский прокомментировал достижение нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который оформил хет-трик во втором матче НХЛ кряду и поднялся на девятое место в списке лучших снайперов в истории лиги.
Каменский: Овечкин будет стремиться к рекорду Гретцки
  • Reuters

«Это достижение не только российского, но и всего мирового современного хоккея, я рад, что мы живем в эпоху такого снайпера. В то же время очень приятно, что эти рекорды бьет российский хоккеист», — приводит слова ветерана ТАСС.

Каменский также пожелал Овечкину не останавливаться и продолжать забивать дальше.

«Думаю, что Александр будет стремиться к рекорду Уэйна Гретцки. Будет тяжело, но, как говорится, в муках рождаются рекорды. Пожелаю ему достичь этого результата и всего самого лучшего, чтобы шайба после его бросков залетала в ворота как можно чаще», — резюмировал Каменский.

Ранее сообщалось, что дубль Коннора Макдэвида помог «Эдмонтону» победить «Аризону».

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