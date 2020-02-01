Овечкин обогнал Мессье и вышел на восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

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После голевого дубля в ворота «Оттавы Сенаторз» в победном матче регулярного чемпионата НХЛ нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин делит первое место в списке лучших снайперов турнира с чехом Давидом Пастрняком из «Бостон Брюинз».
Овечкин обогнал Мессье и вышел на восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
  • Reuters

Оба забросили по 37 шайб, при этом россиянин затратил на один матч меньше (51 против 52). В бомбардирской гонке у Овечкина 54 очка (37 + 17) и только 15-е место.

Зато в списке лучших снайперов в истории НХЛ он вышел уже на восьмое место, обогнав Марка Мессье. У Овечкина отныне 695 голов в 1135 матчах, в то время как у знаменитого канадца осталось 694 в 1756. Следующей целью россиянина станет канадец Майк Гартнер. Показатели этого хоккеиста, выступавшего в конце 1970-х — 1990-х годах, — 708 шайб в 1532 играх. Возглавляет список канадец Уэйн Гретцки (894/1487).

Ранее сообщалось, что Овечкин оформил дубль, а Евгений Кузнецов забросил шайбу в победном матче «Вашингтона».

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