Овечкин оформил дубль в победном матче «Вашингтона»

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Российские игроки «Вашингтон Кэпиталз» результативно провели матч регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы Сенаторз» в гостях (5:3).
Овечкин оформил дубль в победном матче «Вашингтона»
  • Reuters

Дублем отметился капитан команды Александр Овечкин. В его активе третья и пятая шайбы «столичных» (последняя заброшена уже в пустые ворота). Ещё один гол на счету Евгения Кузнецова, которому ассистировал Дмитрий Орлов. Остальные шайбы у «Вашингтона» записали себе в актив Ти Джей Оши и Карл Хагелин. Вратарь Илья Самсонов отразил 25 бросков.

За «Оттаву» отличились Крис Тирни, Тома Шабо и россиянин Артём Анисимов.

«Вашингтон» одержал пятую победу за последние шесть игр. «Оттава» потерпела второе поражение в трёх матчах. «Кэпиталз» лидируют в таблице Западной конференции с 75 очками. «Сенаторз» с 45 зачётными баллами занимают 14-е место.

Ранее сообщалось, что хет-трик Кугрышева помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Адмирал» в матче КХЛ.

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