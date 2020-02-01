Панарин закрепился на пятом месте в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ

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Артемий Панарин улучшил свои позиции в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ благодаря двум очкам (1 + 1) в матче «Нью-Йорк Рейнджерс» с «Детройт Ред Уингз» (4:2).
Панарин закрепился на пятом месте в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ
  • Reuters

В 48 играх сезона россиянин набрал 70 очков (27 + 43). В бомбардирской гонке он занимает пятое место — это лучший показатель среди всех игроков из России.

Ранее сообщалось, что легендарный Мессье поздравил Овечкина с новым достижением.

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