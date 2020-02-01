Легендарный Мессье поздравил Овечкина с новым достижением

Знаменитый в прошлом канадский хоккеист Марк Мессье прокомментировал достижение Александра Овечкина, который довёл число своих шайб в НХЛ до 695 и обошёл его в списке лучших снайперов в истории лиги.

«Алекс, поздравляю тебя с большим достижением. Ты поражаешь нас умением завершать атаки, техникой и силовой борьбой. Однако более важным является тот факт, что своим примером ты вдохновляешь подрастающее поколение мальчишек и девчонок. Я желаю продолжить результативную серию и опередить ещё много великих имён», — приводит слова Мессье официальный сайт НХЛ.

Российские игроки «Вашингтон Кэпиталз» результативно провели матч регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы Сенаторз» в гостях (5:3). Дублем отметился капитан команды Овечкин. В его активе третья и пятая шайбы «столичных» (последняя заброшена уже в пустые ворота). Ещё один гол на счету Евгения Кузнецова, которому ассистировал Дмитрий Орлов. «Вашингтон» одержал пятую победу в последних шести встречах.

Ранее сообщалось, что Овечкин прокомментировал своё восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.