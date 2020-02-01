Овечкин прокомментировал своё восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своей игре в матче с «Оттава Сенаторз» (5:3), в котором россиянин забросил две шайбы и вышел на восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
Овечкин прокомментировал своё восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
  • Reuters

По мнению Овечкина, он мог забить ещё больше, поскольку голевых моментов было много.

«Наше звено действовало удачно, мы создавали хорошие шансы. Все парни пытались найти меня передачей. Но я провёл два гола и теперь буду двигаться вперёд. Я вышел на восьмое место в списке лучших снайперов? Что ж, восьмёрка — хорошая цифра. Как я уже говорил, мне очень приятно находиться в компании таких людей. Но главное, что мы выиграли», — приводит слова Овечкина официальный сайт «Вашингтона».

Ранее сообщалось, что голы Панарина и Бучневича принесли «Рейнджерс» победу над «Детройтом».

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