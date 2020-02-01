Голы Панарина и Бучневича принесли «Рейнджерс» победу над «Детройтом»

Российские хоккеисты Артемий Панарин и Павел Бучневич отметились заброшенными шайбами в победном матче своего «Нью-Йорк Рейнджерс» с «Детройт Ред Уингз» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

В активе Панарина еще и результативная передача. Остальные голы у хозяев записали на свой счёт Крис Крайдер и Мика Зибанежад. Только после того, как «рейнджеры» повели 4:0, гости забросили две шайбы. Это сделали Робби Фаббри и Валттери Фильппула.

У «Рейнджерс» стало 52 очка и 12-я позиция в Восточной конференции. «Детройт» идёт на последнем, 16-м месте с 28-ю зачётными баллами.

Ранее сообщалось, что Малкин набрал три очка в победном матче «Питтсбурга» с «Филадельфией».