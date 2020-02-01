Голы Панарина и Бучневича принесли «Рейнджерс» победу над «Детройтом»

Короткая ссылка
Российские хоккеисты Артемий Панарин и Павел Бучневич отметились заброшенными шайбами в победном матче своего «Нью-Йорк Рейнджерс» с «Детройт Ред Уингз» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Голы Панарина и Бучневича принесли «Рейнджерс» победу над «Детройтом»
  • Reuters

В активе Панарина еще и результативная передача. Остальные голы у хозяев записали на свой счёт Крис Крайдер и Мика Зибанежад. Только после того, как «рейнджеры» повели 4:0, гости забросили две шайбы. Это сделали Робби Фаббри и Валттери Фильппула.

У «Рейнджерс» стало 52 очка и 12-я позиция в Восточной конференции. «Детройт» идёт на последнем, 16-м месте с 28-ю зачётными баллами.

Ранее сообщалось, что Малкин набрал три очка в победном матче «Питтсбурга» с «Филадельфией».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить