Малкин набрал три очка в победном матче «Питтсбурга» с «Филадельфией»

Евгений Малкин помог своему «Питтсбург Пингвинз» одержать победу в овертайме над «Филадельфией Флайерз» (4:3).

В начале второго периода россиянин сравнял счёт при игре в равных составах, а уже через полторы минуты помог Сидни Кросби отличиться в большинстве. Чуть позже Малкин отметился ассистом и в случае с третьей шайбой «пингвинов». Его показатели в игре — 3 очка (1+2) за 19 минут 46 секунд на льду.

В списке лучших бомбардиров сезона Малкин занимает 16-е место сразу за Александром Овечкиным, имея 53 очка (16+37). «Питтсбург» идёт на третьем месте в таблице Восточной конференции с 69-ю зачётными баллами. У «Филадельфии» 10-я строчка и 61 очко.

Ранее сообщалось, что Овечкин обогнал Мессье и вышел на восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.